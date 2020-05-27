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Ахметов, Пінчук і Порошенко:
Forbes Україна вперше після...

Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:26

Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після...

Пропонуємо до обговорення:
Журнал Forbes Україна вперше після перезапуску склав рейтинг 100 найбагатших бізнесменів країни.

Дивися повний текст Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після перезапуску склав рейтинг найбагатших українців.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:23

У Коломойского меньше чем у Живаго)))))? Не верю
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:30

  sergnemo68 написав:У Коломойского меньше чем у Живаго)))))? Не верю


Беня в депрессии, всё отобрали, всё, что нажито непосильным трудом. :mrgreen:
Петя на 40 процентов богаче.

А вообще какой-то забористый рейтинг. Хотелось бы малость расшифровки. Все же знают, что тот же Петя по документам голодранец, Рошен принадлежит сыну, что есть ещё, кроме контрабандных картин, тема не раскрыта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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