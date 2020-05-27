Журнал Forbes Україна вперше після перезапуску склав рейтинг 100 найбагатших бізнесменів країни.
Дивися повний текст Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після перезапуску склав рейтинг найбагатших українців.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:26
Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після...
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Дивися повний текст Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після перезапуску склав рейтинг найбагатших українців.
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:30
Беня в депрессии, всё отобрали, всё, что нажито непосильным трудом.
Петя на 40 процентов богаче.
А вообще какой-то забористый рейтинг. Хотелось бы малость расшифровки. Все же знают, что тот же Петя по документам голодранец, Рошен принадлежит сыну, что есть ещё, кроме контрабандных картин, тема не раскрыта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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