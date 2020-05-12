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Кабмін хоче зробити
"регуляторну гільйотину" для...

Кабмін хоче зробити "регуляторну гільйотину" для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:57

Кабмін хоче зробити "регуляторну гільйотину" для...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував плани Кабінету міністрів провести реформу дерегуляції, так звану "регуляторну гільйотину", для полегшення роботи малого бізнесу. Глава уряду обговорив реформи в Україні з послами Великої сімки.

Дивися повний текст Кабмін хоче зробити \"регуляторну гільйотину\" для полегшення роботи малого бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:57

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