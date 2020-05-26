Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.
Дивися повний текст В Україні збільшили податок при продажу авто.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19
В Україні збільшили податок при продажу авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшили податок при продажу авто.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19
Все для украинцев ! "Покращення" каждый день, от всенародно любимого ЗЁ!
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:37
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