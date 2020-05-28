Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.
Дивися повний текст В Україні збільшили податок при продажу авто.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19
В Україні збільшили податок при продажу авто
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Дивися повний текст В Україні збільшили податок при продажу авто.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19
Все для украинцев ! "Покращення" каждый день, от всенародно любимого ЗЁ!
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:37
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:54
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:29
Хочуть заставити перекупів авто працювати "в білу". Але враховуючи те що перекупи найчастіше не оформляють авто на себе, а продають по дорученню, то їм цей закон не страшний.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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