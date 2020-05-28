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В Україні збільшили
податок при продажу авто

В Україні збільшили податок при продажу авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19

В Україні збільшили податок при продажу авто

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.

Дивися повний текст В Україні збільшили податок при продажу авто.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19

Все для украинцев ! "Покращення" каждый день, от всенародно любимого ЗЁ!
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:37

  straponesa написав:Все для украинцев ! "Покращення" каждый день, от всенародно любимого ЗЁ!


Ви продаєте більше трьох автівок на рік?
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:23

Тут сам факт!!!
saweliy722
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:54

  saweliy722 написав:Тут сам факт!!!

Ви б краще переживали про введення нульової декларації. Там всіх хочуть запрягти.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:29

Хочуть заставити перекупів авто працювати "в білу". Але враховуючи те що перекупи найчастіше не оформляють авто на себе, а продають по дорученню, то їм цей закон не страшний.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:27

наступні-євробляхери
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