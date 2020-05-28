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В Україні збільшили податок при продажу авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.
Дивися повний текст В Україні збільшили податок при продажу авто
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R2
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:19
Все для украинцев ! "Покращення" каждый день, от всенародно любимого ЗЁ!
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straponesa
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:37
straponesa написав:
Все для украинцев ! "Покращення" каждый день, от всенародно любимого ЗЁ!
Ви продаєте більше трьох автівок на рік?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:23
Тут сам факт!!!
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saweliy722
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:54
saweliy722 написав:
Тут сам факт!!!
Ви б краще переживали про введення нульової декларації. Там всіх хочуть запрягти.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:29
Хочуть заставити перекупів авто працювати "в білу". Але враховуючи те що перекупи найчастіше не оформляють авто на себе, а продають по дорученню, то їм цей закон не страшний.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:27
наступні-євробляхери
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19professor69
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:45
19professor69 написав:
наступні-євробляхери
Ну им давно пора въ*бать.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:14
summacut написав: 19professor69 написав:
наступні-євробляхери
Ну им давно пора въ*бать.
за шо?
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unicdima
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