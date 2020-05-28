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В Україні збільшили податок при продажу авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:15
А можна весь список вимог ЄС
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d_lisenko70
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:24
Краще себе обкладіть податками. Самі в розкоші купаються. С. ки!
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feshchakigor
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:27
И давно у нас стали принимать законы с обратным сроком действия? Что я пропустил?
Принять в мае закон, который действует с января - это вообще как?
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Andrew Crow
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