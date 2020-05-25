В Україні запрацювала комплексна послуга для підлітків ID-14.
Дивися повний текст ID-14: Перший паспорт та номер платника податків тепер можна оформити разом.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:32
ID-14: Перший паспорт та номер платника податків тепер...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ID-14: Перший паспорт та номер платника податків тепер можна оформити разом.
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:32
Фигня а как же поправка согласно которой я могу отказаться от ИНН , вот я его не использую напрмер и ничего .
Можно получить карточку без биометрики с приметкой - может осуществлять операции купли продажи без ИНН ?
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