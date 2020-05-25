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ID-14: Перший паспорт та номер
платника податків тепер...

ID-14: Перший паспорт та номер платника податків тепер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:32

ID-14: Перший паспорт та номер платника податків тепер...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запрацювала комплексна послуга для підлітків ID-14.

Дивися повний текст ID-14: Перший паспорт та номер платника податків тепер можна оформити разом.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:32

Фигня а как же поправка согласно которой я могу отказаться от ИНН , вот я его не использую напрмер и ничего .
Можно получить карточку без биометрики с приметкой - может осуществлять операции купли продажи без ИНН ?
yama
 
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