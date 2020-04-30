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Google затвердила "зрозуміле" маркування стандартів...
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:18
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google оновила сторінку з описом нововведень і можливостей Android 11 на офіційному сайті для розробників, після чого там з'явилися візуальні індикатори актуальних стандартів мобільного зв'язку, щоб було просто розрізняти технології.
Дивися повний текст Google затвердила \"зрозуміле\" маркування стандартів зв'язку для Android 11
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:18
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