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Несплата майже 50 млн грн
податків: ще двом учасникам...

Несплата майже 50 млн грн податків: ще двом учасникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:53

Несплата майже 50 млн грн податків: ще двом учасникам...

Пропонуємо до обговорення:
Двом представникам конвертаційного центру повідомлено про підозру в участі у корупційній схемі з постачання товарів до “Укроборонпрому”, внаслідок якої до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.

Дивися повний текст Несплата майже 50 млн грн податків: ще двом учасникам \"схеми\" в оборонці повідомили про підозру.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:53

Будет класика по Ильфу и Петрову: стрелочника не найдут, деньги не вернут.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:02

Постоянно что то возбуждают, находят. Но блин не помню ни одного сообщения что кому то "отрубили" руку. И нахрена наплодили столько органов ? Перераспределение доходов ? Но "одноруких" я не вижу, а их должны быть тысячи.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:56

Объявили, переобъявили, нам то к чему этот смешной и бессмысленный спектакль? Разве что поржать.... :lol:
finuser370
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