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ТОП-3 постачальники нових
легкових авто в Україну в 1...

ТОП-3 постачальники нових легкових авто в Україну в 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:46

ТОП-3 постачальники нових легкових авто в Україну в 1...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укравтопром.

Дивися повний текст ТОП-3 постачальники нових легкових авто в Україну в 1 кварталі 2020 (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:46

Renault вже став румунським? Ну-ну
silver_arrow_ua
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