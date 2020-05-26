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Через 1,5-2 роки європейський
газ може подорожчати більш...

Через 1,5-2 роки європейський газ може подорожчати більш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:50

Через 1,5-2 роки європейський газ може подорожчати більш...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній директор з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз" Андрій Фаворов спрогнозував, що через 1,5-2 роки вартість газу на хабі TTF (Нідерланди) підніметься до $ 180.

Дивися повний текст Через 1,5-2 роки європейський газ може подорожчати більш ніж втричі, - ексменеджер Нафтогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:51

Европейский газ пусть дорожает. Мы пользуемся украинским и российским. Зачем нам ихние проблемы?
finuser370
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