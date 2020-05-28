Найвища нарахована зарплата у квітні була в Києві - 15278 грн.
Дивися повний текст Зарплати українців за другий місяць карантину знизились на 9%.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:54
Зарплати українців за другий місяць карантину знизились...
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Дивися повний текст Зарплати українців за другий місяць карантину знизились на 9%.
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