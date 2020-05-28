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Зарплати українців за другий
місяць карантину знизились...

Зарплати українців за другий місяць карантину знизились...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:54

Зарплати українців за другий місяць карантину знизились...

Пропонуємо до обговорення:
Найвища нарахована зарплата у квітні була в Києві - 15278 грн.

Дивися повний текст Зарплати українців за другий місяць карантину знизились на 9%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:54

Зарплата патриоту ни к чему! Нам важнее армія , мова , віра.
finuser370
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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