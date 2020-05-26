Україна зможе почати запускати космічні ракети зп методом повітряного старту до 2023-2024 років.
Дивися повний текст Держкосмос обіцяє почати запуск ракет через три-чотири роки.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:59
Держкосмос обіцяє почати запуск ракет через три-чотири роки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держкосмос обіцяє почати запуск ракет через три-чотири роки.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:25
Боюсь будет не запуск ракет , а запуск денег налогоплательщиков ...... и не методом воздушного старта - а скорее методом научного тыка.....
Те у кого всё налажено в этой отрасли годами готовятся к одному старту, а тут из ни..чего (всё что можно развалили) через три четыре года......
Ну думающие то понимают, что главное обещать ... а там или ишак сдохнет или ......
Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:44
Чего только клоуны не придумают что бы людей рассмешить!
Браво, вот теперь мне нравятся новости и как работает команда ЗЁ!
Больше ракет в космос! И пожалуйста наш Илон Маск должен быть самый смешной и обоятельный! И без усов и бороды!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:53
Re: Держкосмос обіцяє почати запуск ракет через три-чотири р
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