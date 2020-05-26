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Держкосмос обіцяє почати запуск
ракет через три-чотири роки

Держкосмос обіцяє почати запуск ракет через три-чотири роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:59

Держкосмос обіцяє почати запуск ракет через три-чотири роки

Пропонуємо до обговорення:
Україна зможе почати запускати космічні ракети зп методом повітряного старту до 2023-2024 років.

Дивися повний текст Держкосмос обіцяє почати запуск ракет через три-чотири роки.
R2
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Боюсь будет не запуск ракет , а запуск денег налогоплательщиков ...... и не методом воздушного старта - а скорее методом научного тыка.....
Те у кого всё налажено в этой отрасли годами готовятся к одному старту, а тут из ни..чего (всё что можно развалили) через три четыре года......
Ну думающие то понимают, что главное обещать ... а там или ишак сдохнет или ......
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:44

Чего только клоуны не придумают что бы людей рассмешить!
Браво, вот теперь мне нравятся новости и как работает команда ЗЁ!
Больше ракет в космос! И пожалуйста наш Илон Маск должен быть самый смешной и обоятельный! И без усов и бороды!
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:53

Re: Держкосмос обіцяє почати запуск ракет через три-чотири р

  straponesa написав:Чего только клоуны не придумают что бы людей рассмешить!
Браво, вот теперь мне нравятся новости и как работает команда ЗЁ!

Так у папЭредника учатся... тот каждый год КА Лыбидь в космос запускал... в особо "трудные" года даже по два раза )).
В 2016 году папЭредники даже 20 мл потратили на ЦУП под Киевом... ну правда как потратили распилили ибо ни ЦУПА ни денег не наблюдается..
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О. Бендер нервно курит со своими нью-васюками в сторонке ))).
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