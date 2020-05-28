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«Леруа Мерлен Україна» відкриває перший гіпермаркет в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:16
Пропонуємо до обговорення:
Магазин у ТРЦ «Retroville» стане шостим об`єктом компанії в Україні й 465-м у світі.
Дивися повний текст «Леруа Мерлен Україна» відкриває перший гіпермаркет в ТРЦ «Retroville»
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:17
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