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«Леруа Мерлен Україна» відкриває
перший гіпермаркет в...

«Леруа Мерлен Україна» відкриває перший гіпермаркет в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:16

«Леруа Мерлен Україна» відкриває перший гіпермаркет в...

Пропонуємо до обговорення:
Магазин у ТРЦ «Retroville» стане шостим об`єктом компанії в Україні й 465-м у світі.

Дивися повний текст «Леруа Мерлен Україна» відкриває перший гіпермаркет в ТРЦ «Retroville».
R2
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