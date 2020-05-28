Магазин у ТРЦ «Retroville» стане шостим об`єктом компанії в Україні й 465-м у світі.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:16
«Леруа Мерлен Україна» відкриває перший гіпермаркет в...
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Дивися повний текст «Леруа Мерлен Україна» відкриває перший гіпермаркет в ТРЦ «Retroville».
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