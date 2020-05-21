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Коронавірус знизив шкідливі
викиди від транспорту на 36%

Коронавірус знизив шкідливі викиди від транспорту на 36%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 02:14

Коронавірус знизив шкідливі викиди від транспорту на 36%

Пропонуємо до обговорення:
Науково-дослідна організація Global Carbon Project вивчила вплив пандемії COVID-19 на глобальний рівень викидів вуглекислого газу і з'ясувала, що обмеження, запроваджені урядами різних країн, скоротили денні показники в середньому на 17 відсотків.

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