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Збитки "Укрзалізниці" від корупції сягають 1,1 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:01
Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро розслідує 21 кримінальне провадження за фактами корупції, пов'язаної з діяльністю "Укрзалізниці", орієнтовні збитки сягають 1,1 мільярда гривень.
Дивися повний текст Збитки \"Укрзалізниці\" від корупції сягають 1,1 мільярда - НАБУ
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:01
Да ну??? І що далі???.
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