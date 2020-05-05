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Збитки "Укрзалізниці" від
корупції сягають 1,1 мільярда...

Збитки "Укрзалізниці" від корупції сягають 1,1 мільярда...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:01

Збитки "Укрзалізниці" від корупції сягають 1,1 мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро розслідує 21 кримінальне провадження за фактами корупції, пов'язаної з діяльністю "Укрзалізниці", орієнтовні збитки сягають 1,1 мільярда гривень.

Дивися повний текст Збитки \"Укрзалізниці\" від корупції сягають 1,1 мільярда - НАБУ.
R2
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