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Відповідальність за недостовірну
декларацію: нагадування...

Відповідальність за недостовірну декларацію: нагадування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:56

Відповідальність за недостовірну декларацію: нагадування...

Пропонуємо до обговорення:
За декларування недостовірних відомостей передбачена кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність.

Дивися повний текст Відповідальність за недостовірну декларацію: нагадування від НАЗК.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:56

Смотрите чтобы вам народ сполна не заплатил.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:06

Re: Відповідальність за недостовірну декларацію: нагадування

І кого з влади покарали хоч якось ? Регулярно вилазять брехливі дані - і що ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:49

  Puente написав:І кого з влади покарали хоч якось ? Регулярно вилазять брехливі дані - і що ?

Там есть что брать, а у простого человека брать нечего, посему нужно наказывать :)

И вы не правы, наказывают и очень жестоко, вот например :
Высший антикоррупционный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего адвоката, который предлагал 5 млн долларов взятки председателю Фонда госимущества Украины
;)
Igorten
 
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