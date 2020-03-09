За декларування недостовірних відомостей передбачена кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність.
Дивися повний текст Відповідальність за недостовірну декларацію: нагадування від НАЗК.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:56
Відповідальність за недостовірну декларацію: нагадування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відповідальність за недостовірну декларацію: нагадування від НАЗК.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:06
Re: Відповідальність за недостовірну декларацію: нагадування
І кого з влади покарали хоч якось ? Регулярно вилазять брехливі дані - і що ?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:49
Там есть что брать, а у простого человека брать нечего, посему нужно наказывать
И вы не правы, наказывают и очень жестоко, вот например :
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|