Порушення правил військового обліку для громадян, які перебувають у військовому резерві, буде каратися штрафами.
Дивися повний текст В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:43
В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52
троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:38
wild.tomcat
Многих не устраивает то, что буквы закона работают для разных слоев населения по разному. Как-то я слабо представляю Тищенко, Дубинского или Коболева рядовыми в армии или за партами в военных универах по переобучению офицеров запаса.Когда всё заварилось ни у одного министра или его зама, депутата, главы обладминистрации, мэра, ТОПа Укрзализныци или Нефтегаза сына не забрали. И тем более я не слышал о таких погибших. Зато если проехать мимо кладбища каждого села - везде стоят флаги над могилами погибших пацанов и мужиков. Войны в стране НЕТ. Ролс-ройсы, Бентли, и туча Ренджиков на стоянках городов, ночные клубы и рестораны. даже в том же Мариуполе, поставки товаров из Раисси в Украину - тому подтверждение. Есть боевой конфликт в одной из частей страны, в котором ведется АТО с привлечением ВСУ официально, и ВСР неофициально. Но это не война, это вяло текущий конфликт. Как у Израиля с арабами, как у армян с азербайджанцами, как у США с Ираком и Афганистаном, как у Индии с Пакистаном. Они хотят укрепить армию теми, кто пытался ее всеми средствами избежать поступая на военные кафедры, платя всем подряд вымогателям в военной форме? Ну ну. не все законы у нас, да и не только у нас справедливы к людям.
Вся эта ерунда с насильным призывом в армию мне очень напоминает фильм "Голодные игры", где одни развлекаются, а других ежегодно выцепляют из толпы и отправляют на бойню.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:49
"Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским."
"Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны (обновлено)"
У меня одного диссонанс от такой информации?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:02
Мене не влаштовує що армія не контрактна.
Чому підприємець повинен іти в армію? Мало податків заплачено?
Примусова мобілізація - це совок і садомія.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:27
на даний момент такий закон - загальна військова повинність. не подобається, міняйте закон. а наразі, будьте ласкаві виконувати те що є. можливо підприємцю не подобається також, що поліція примушує швидкісного режиму дотримуватися і взагалі правил чи сусіди на сходовій клітці ср..и не дають, ну то таке, буває. і про совок і содомію розкажіть ізраільтянами, де це стосується кожного без винятку, навіть жінок.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:48
Сначала наведите порядок в вашей армии а потом будете призывать "уволенных в запас военнослужащих без объявления мобилизации на службу сроком до 6 мес."
Там в Армии коронавирус, какой нафиг призыв.
А еще пьянки, наркомания, СПИД. туберкулез - потом лечись всю оставшуюся жизнь.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:52
Рядовой Хабибулин, ты Родину любишь? -. Люблю А если жизнь за Родину надо отдать. Рядовой Хабибулин отвечает: Если я жизнь за Родину отдам, кто же её любить тогда будет?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:31
Нужно всех министров, депутатов, их деток всех на 6 месяцев и во главе "наполеона на коне", как в кино))))))))
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:42
Re: В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізаці
Прятались от армии потому что не "своя" - совковая, теперь настал момент истины.
Прячутся вдвойне.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Зараз переглядають цей форум: graber1993rsgt і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|