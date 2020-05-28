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В Україні планують штрафувати
за ухилення від мобілізації

В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:43

В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації

Пропонуємо до обговорення:
Порушення правил військового обліку для громадян, які перебувають у військовому резерві, буде каратися штрафами.

Дивися повний текст В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52

  Українець написав:Стрімко вертаємось у феодалізм. А коли впровадять право першої ночі????


троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:38

wild.tomcat

Многих не устраивает то, что буквы закона работают для разных слоев населения по разному. Как-то я слабо представляю Тищенко, Дубинского или Коболева рядовыми в армии или за партами в военных универах по переобучению офицеров запаса.Когда всё заварилось ни у одного министра или его зама, депутата, главы обладминистрации, мэра, ТОПа Укрзализныци или Нефтегаза сына не забрали. И тем более я не слышал о таких погибших. Зато если проехать мимо кладбища каждого села - везде стоят флаги над могилами погибших пацанов и мужиков. Войны в стране НЕТ. Ролс-ройсы, Бентли, и туча Ренджиков на стоянках городов, ночные клубы и рестораны. даже в том же Мариуполе, поставки товаров из Раисси в Украину - тому подтверждение. Есть боевой конфликт в одной из частей страны, в котором ведется АТО с привлечением ВСУ официально, и ВСР неофициально. Но это не война, это вяло текущий конфликт. Как у Израиля с арабами, как у армян с азербайджанцами, как у США с Ираком и Афганистаном, как у Индии с Пакистаном. Они хотят укрепить армию теми, кто пытался ее всеми средствами избежать поступая на военные кафедры, платя всем подряд вымогателям в военной форме? Ну ну. не все законы у нас, да и не только у нас справедливы к людям.
Вся эта ерунда с насильным призывом в армию мне очень напоминает фильм "Голодные игры", где одни развлекаются, а других ежегодно выцепляют из толпы и отправляют на бойню.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:49

"Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским."

"Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны (обновлено)"
https://censor.net.ua/news/3122139/zele ... _obnovleno

У меня одного диссонанс от такой информации?
rusmade
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:02

  wild.tomcat написав:
  Українець написав:Стрімко вертаємось у феодалізм. А коли впровадять право першої ночі????


троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"

Мене не влаштовує що армія не контрактна.
Чому підприємець повинен іти в армію? Мало податків заплачено?
Примусова мобілізація - це совок і садомія.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:27

  cannabis_ua написав:
  wild.tomcat написав:
  Українець написав:Стрімко вертаємось у феодалізм. А коли впровадять право першої ночі????


троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"

Мене не влаштовує що армія не контрактна.
Чому підприємець повинен іти в армію? Мало податків заплачено?
Примусова мобілізація - це совок і садомія.


на даний момент такий закон - загальна військова повинність. не подобається, міняйте закон. а наразі, будьте ласкаві виконувати те що є. можливо підприємцю не подобається також, що поліція примушує швидкісного режиму дотримуватися і взагалі правил чи сусіди на сходовій клітці ср..и не дають, ну то таке, буває. і про совок і содомію розкажіть ізраільтянами, де це стосується кожного без винятку, навіть жінок.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:48

Сначала наведите порядок в вашей армии а потом будете призывать "уволенных в запас военнослужащих без объявления мобилизации на службу сроком до 6 мес."
Там в Армии коронавирус, какой нафиг призыв.
А еще пьянки, наркомания, СПИД. туберкулез - потом лечись всю оставшуюся жизнь.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:52

Рядовой Хабибулин, ты Родину любишь? -. Люблю А если жизнь за Родину надо отдать. Рядовой Хабибулин отвечает: Если я жизнь за Родину отдам, кто же её любить тогда будет?
igorpetrovich1777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:31

Нужно всех министров, депутатов, их деток всех на 6 месяцев и во главе "наполеона на коне", как в кино))))))))
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:42

Re: В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізаці

Прятались от армии потому что не "своя" - совковая, теперь настал момент истины.
Прячутся вдвойне.
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