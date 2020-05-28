В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
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wild.tomcat написав: троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"
Мене не влаштовує що армія не контрактна. Чому підприємець повинен іти в армію? Мало податків заплачено? Примусова мобілізація - це совок і садомія.
на даний момент такий закон - загальна військова повинність. не подобається, міняйте закон. а наразі, будьте ласкаві виконувати те що є. можливо підприємцю не подобається також, що поліція примушує швидкісного режиму дотримуватися і взагалі правил чи сусіди на сходовій клітці ср..и не дають, ну то таке, буває. і про совок і содомію розкажіть ізраільтянами, де це стосується кожного без винятку, навіть жінок.
Может к сравнению добавите что израильтяне с нацистскими преступниками делают и что у нас? Или об этом лучше молчать?