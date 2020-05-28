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В Україні планують штрафувати
за ухилення від мобілізації

В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:48

  wild.tomcat написав:
  cannabis_ua написав:
  wild.tomcat написав:
троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"

Мене не влаштовує що армія не контрактна.
Чому підприємець повинен іти в армію? Мало податків заплачено?
Примусова мобілізація - це совок і садомія.


на даний момент такий закон - загальна військова повинність. не подобається, міняйте закон. а наразі, будьте ласкаві виконувати те що є. можливо підприємцю не подобається також, що поліція примушує швидкісного режиму дотримуватися і взагалі правил чи сусіди на сходовій клітці ср..и не дають, ну то таке, буває. і про совок і содомію розкажіть ізраільтянами, де це стосується кожного без винятку, навіть жінок.

Может к сравнению добавите что израильтяне с нацистскими преступниками делают и что у нас? Или об этом лучше молчать?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:16

Re: В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізаці

Не брал я взаймы ни у кого от рождения. Тем более у государства. И никому ничего не должен.
Так в ваших законах и записано. Рожден свободным. Т. е не ...

Тут за ... трут посты а иногда и банят. Он оно как. Инакомыслие.
Зе-Чмо
p_a_l
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