В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
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wild.tomcat написав: троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"
Мене не влаштовує що армія не контрактна. Чому підприємець повинен іти в армію? Мало податків заплачено? Примусова мобілізація - це совок і садомія.
на даний момент такий закон - загальна військова повинність. не подобається, міняйте закон. а наразі, будьте ласкаві виконувати те що є. можливо підприємцю не подобається також, що поліція примушує швидкісного режиму дотримуватися і взагалі правил чи сусіди на сходовій клітці ср..и не дають, ну то таке, буває. і про совок і содомію розкажіть ізраільтянами, де це стосується кожного без винятку, навіть жінок.
Может к сравнению добавите что израильтяне с нацистскими преступниками делают и что у нас? Или об этом лучше молчать?
wild.tomcat Слушай, если мы идем по европейскому пути, то каждый человек должен сам решать, идти ему в армию или нет. Вся эта принуждаловка - это не более чем удобное совковое наследие. Я ее не поддерживаю ни у нас, ни в других странах. Не имеют права за нас решать, куда нам идти
Може Ви троль, а може вам приплачують влась імущіє. Мене незадовільній що держава в особі слуг народу хоче тільки займатись рекетом а інші функцій ні-ні. І тоді чому я чи мої діти повинні втрачати здоров'я чи життя за інтереси гоблінів при владі чи за майно олігархів. Якщо хочуть армію хай наймають і відповідно платять.
graber1993rsgt написав:wild.tomcat Слушай, если мы идем по европейскому пути, то каждый человек должен сам решать, идти ему в армию или нет. Вся эта принуждаловка - это не более чем удобное совковое наследие. Я ее не поддерживаю ни у нас, ни в других странах. Не имеют права за нас решать, куда нам идти
Какой европейский путь после выборов 2019? Новая власть ведет туда только на словах, а на самом деле Украину превращают в сраный совок.