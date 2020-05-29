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В Україні планують штрафувати
за ухилення від мобілізації

В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:31

wild.tomcat Слушай, если мы идем по европейскому пути, то каждый человек должен сам решать, идти ему в армию или нет. Вся эта принуждаловка - это не более чем удобное совковое наследие. Я ее не поддерживаю ни у нас, ни в других странах. Не имеют права за нас решать, куда нам идти
graber1993rsgt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:13

Коли дупи протираєте у кафе, смажите м'ясо, вітаєте друзів, не задумуєтесь, що хтось якраз, у той момент з гвинтівок у руках "прикриває" вашу дупу, яка "свободна", яка "нікому нічого не винна"?
А алкоголізму, наркоманії, туберкульозу у армії на порядок менше, аніж у суспільстві.... Не пишіть дурниці...
henrihzeppellin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:34

Да не штрафовать, а расстреливать нужно! Не хотят , гады, за Родину умирать. Однозначно расстреливать!
finuser370
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:38

  graber1993rsgt написав:wild.tomcat Слушай, если мы идем по европейскому пути, то каждый человек должен сам решать, идти ему в армию или нет. Вся эта принуждаловка - это не более чем удобное совковое наследие. Я ее не поддерживаю ни у нас, ни в других странах. Не имеют права за нас решать, куда нам идти
Кто Вам сказал, что идём в Европу? :roll: Однозначно идём, вернее УЖЕ пришли в Африку.Чисто Сомали УЖЕ построили, только Сомали немножко богаче нас.
finuser370
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