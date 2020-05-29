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В Україні планують штрафувати
за ухилення від мобілізації

В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:31

wild.tomcat Слушай, если мы идем по европейскому пути, то каждый человек должен сам решать, идти ему в армию или нет. Вся эта принуждаловка - это не более чем удобное совковое наследие. Я ее не поддерживаю ни у нас, ни в других странах. Не имеют права за нас решать, куда нам идти
graber1993rsgt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:13

Коли дупи протираєте у кафе, смажите м'ясо, вітаєте друзів, не задумуєтесь, що хтось якраз, у той момент з гвинтівок у руках "прикриває" вашу дупу, яка "свободна", яка "нікому нічого не винна"?
А алкоголізму, наркоманії, туберкульозу у армії на порядок менше, аніж у суспільстві.... Не пишіть дурниці...
henrihzeppellin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:45

Пойду, только после того как Зеленский на 6 месяцев сходит.
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:27

  rusmade написав:"Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским."

"Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны (обновлено)"
https://censor.net.ua/news/3122139/zele ... _obnovleno

У меня одного диссонанс от такой информации?

Є офіційний документ МО із спростуванням цієї інформації яку хтось виклав у фейсбуці.
"Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу за мобілізацією протягом 2014-2015 років не призивався" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133003
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:45

  unicdima написав: "Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу за мобілізацією протягом 2014-2015 років не призивався" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133003

Ага, ага. Як тільки став президентом - так і повістки пропали, і записи в журналі воєнкомату зникли. Віримо. Народу вже не вперше впарюють такий фокус. Коли Янукович став президентом, його записи про судимості теж чарівним чином зникли із офіційних документів. Був "двічі несудимим". Тепер і Зеля пішов його стежкою. От тільки Януковича ця дорога завела в нікуди, як би клоун не повторив його долю.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 05:33

  wild.tomcat написав:
  cannabis_ua написав:
  wild.tomcat написав:троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"

Мене не влаштовує що армія не контрактна.
Чому підприємець повинен іти в армію? Мало податків заплачено?
Примусова мобілізація - це совок і садомія.


на даний момент такий закон - загальна військова повинність. не подобається, міняйте закон. а наразі, будьте ласкаві виконувати те що є. можливо підприємцю не подобається також, що поліція примушує швидкісного режиму дотримуватися і взагалі правил чи сусіди на сходовій клітці ср..и не дають, ну то таке, буває. і про совок і содомію розкажіть ізраільтянами, де це стосується кожного без винятку, навіть жінок.

Дайте такую армию, как в Израиле, и буду рада, чтобы мой сын там служил. Нашли с чем сравнивать. И не нужно ссылаться на законы. Потому что они не для всех.
С уважением
Oльga1
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