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Щотижня в Китаї запускається
по 10 000 базових станцій 5G

Щотижня в Китаї запускається по 10 000 базових станцій 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:10

Щотижня в Китаї запускається по 10 000 базових станцій 5G

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на пандемію коронавируса SARS-CoV-2 в Китаї не припиняють створення мереж мобільного зв'язку 5G. Більш того, процес розгортання базових станцій зв'язку нового покоління прискорюється ще сильніше, що виразилося в запуску до 10 000 нових станцій щотижня протягом травня.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:11

..неужто это та самая страна, где 20-25 лет назад в универах больших городов вместо цивилизованных туалетов с кабинками были "дырки в полу" по типу наших привокзальных нужников?!... своими глазами канеш видел их выставки в Гуандуне и пр, фабрики "на табуретках"...но!... 10тыс станций 5ж в НЕДЕЛЮ!!??.. это знаете ли...
maestro71
 
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