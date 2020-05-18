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Щотижня в Китаї запускається по 10 000 базових станцій 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:10
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на пандемію коронавируса SARS-CoV-2 в Китаї не припиняють створення мереж мобільного зв'язку 5G. Більш того, процес розгортання базових станцій зв'язку нового покоління прискорюється ще сильніше, що виразилося в запуску до 10 000 нових станцій щотижня протягом травня.
Дивися повний текст Щотижня в Китаї запускається по 10 000 базових станцій 5G
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:11
..неужто это та самая страна, где 20-25 лет назад в универах больших городов вместо цивилизованных туалетов с кабинками были "дырки в полу" по типу наших привокзальных нужников?!... своими глазами канеш видел их выставки в Гуандуне и пр, фабрики "на табуретках"...но!... 10тыс станций 5ж в НЕДЕЛЮ!!??.. это знаете ли...
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maestro71
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:58
maestro71 написав:
..неужто это та самая страна, где 20-25 лет назад в универах больших городов вместо цивилизованных туалетов с кабинками были "дырки в полу" по типу наших привокзальных нужников?!... своими глазами канеш видел их выставки в Гуандуне и пр, фабрики "на табуретках"...но!... 10тыс станций 5ж в НЕДЕЛЮ!!??.. это знаете ли...
Да, давно уж прошли те времена, когда в сарае дядя Ва Сяо паял на коленке материнские платы.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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