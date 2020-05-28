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У Нацбанку розповіли, коли
рівень безробіття в Україні...

У Нацбанку розповіли, коли рівень безробіття в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:15

У Нацбанку розповіли, коли рівень безробіття в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
У другій половині року рівень безробіття повинен піти на спад.

Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, коли рівень безробіття в Україні досягне піку, а коли - піде на спад.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:15

Оптиміст. Скорочення працівників ще попереду. І рівень безробіття також.
askoldlavskiy
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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