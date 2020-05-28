У другій половині року рівень безробіття повинен піти на спад.
Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, коли рівень безробіття в Україні досягне піку, а коли - піде на спад.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:15
У Нацбанку розповіли, коли рівень безробіття в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, коли рівень безробіття в Україні досягне піку, а коли - піде на спад.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:15
Оптиміст. Скорочення працівників ще попереду. І рівень безробіття також.
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