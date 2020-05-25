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В Києві починають
відключати гарячу воду

В Києві починають відключати гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:20

В Києві починають відключати гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
З сьогоднішнього дня у столиці розпочнуть гідравлічні випробування тепломереж, що є необхідною частиною підготовки їх до роботи взимку.

Дивися повний текст В Києві починають відключати гарячу воду.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:21

Карантин продлили до 22 июня, а Кличко обещал не отключать горячую воду в Киеве до конца карантина, типа договорился. Опять бла бла бла. Даже не спрашиваю на какой период.
clavdia_star
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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