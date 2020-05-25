З сьогоднішнього дня у столиці розпочнуть гідравлічні випробування тепломереж, що є необхідною частиною підготовки їх до роботи взимку.
Дивися повний текст В Києві починають відключати гарячу воду.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:20
В Києві починають відключати гарячу воду
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Дивися повний текст В Києві починають відключати гарячу воду.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:21
Карантин продлили до 22 июня, а Кличко обещал не отключать горячую воду в Киеве до конца карантина, типа договорился. Опять бла бла бла. Даже не спрашиваю на какой период.
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