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Програма відновлення економіки:
що робитиме Кабмін для...

Програма відновлення економіки: що робитиме Кабмін для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:21

Програма відновлення економіки: що робитиме Кабмін для...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін оприлюднив комплексну програму з відновлення економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19.

Дивися повний текст Програма відновлення економіки: що робитиме Кабмін для виходу з кризи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:21

А доктор сказал в морг!
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:28

спочатку тре зробити дуже погано,
а потім просто погано,
і "жити стало краще, жити стало веселіше"
Да здравствуєт таваріщ Слуга Наріду
flyman
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