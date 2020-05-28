Кабмін оприлюднив комплексну програму з відновлення економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19.
Дивися повний текст Програма відновлення економіки: що робитиме Кабмін для виходу з кризи.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:21
Програма відновлення економіки: що робитиме Кабмін для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Програма відновлення економіки: що робитиме Кабмін для виходу з кризи.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:28
спочатку тре зробити дуже погано,
а потім просто погано,
і "жити стало краще, жити стало веселіше"
Да здравствуєт таваріщ Слуга Наріду
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:30
Кто автор этого реферата? Этот второкурсник сделал все очень красиво, молодец. Надеюсь свою пятерку он получил
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