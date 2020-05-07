Враховуючи бюджетну звітність за січень-квітень 2020 року, є значні ризики невиконання держбюджету у частині надходжень.
Дивися повний текст Пацкан повідомив, у якому сегменті є ризики невиконання держбюджету цього року.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:28
Пацкан повідомив, у якому сегменті є ризики невиконання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пацкан повідомив, у якому сегменті є ризики невиконання держбюджету цього року.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:28
Это плюс к тем 300млрд.грн?
Итого 500млрд.грн дыра в бюджете?
И при этом "дефолта не будет!"...
Это же крах государства!
Как профинансировать дыру в бюджете 20млрд.долл. когда доходы падают, и нужно платить кредиты!
Распродать землю? Заводы, пароходы?
И это при том что МВФ денег ещё не дал!
(Даст но позже, под проценты что бы вернуть предыдущий долг)
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