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Пацкан повідомив, у якому
сегменті є ризики невиконання...

Пацкан повідомив, у якому сегменті є ризики невиконання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:28

Пацкан повідомив, у якому сегменті є ризики невиконання...

Пропонуємо до обговорення:
Враховуючи бюджетну звітність за січень-квітень 2020 року, є значні ризики невиконання держбюджету у частині надходжень.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:28

Это плюс к тем 300млрд.грн?
Итого 500млрд.грн дыра в бюджете?
И при этом "дефолта не будет!"...
Это же крах государства!
Как профинансировать дыру в бюджете 20млрд.долл. когда доходы падают, и нужно платить кредиты!
Распродать землю? Заводы, пароходы?
И это при том что МВФ денег ещё не дал!
(Даст но позже, под проценты что бы вернуть предыдущий долг)
straponesa
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