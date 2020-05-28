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Герус пояснив, чому в Україні
вартість вугілля вдвічі...

Герус пояснив, чому в Україні вартість вугілля вдвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:04

Герус пояснив, чому в Україні вартість вугілля вдвічі...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вартість енергетичного вугілля для потреб теплоелектростанцій виявилась однією з найвищих у світі. Зокрема, енергія українських ТЕС є дорожчою за аналогічну електроенергію у ЄС через монополізований ринок.

Дивися повний текст Герус пояснив, чому в Україні вартість вугілля вдвічі вища, ніж у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:05

Так может их того? Рассчитать на раз два.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:10

И именно поэтому мы жгем больше угля и прикручиваем атомный станции :D
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:31

Главное вовремя от Роттердама отказаться!)) Об этом говорящая задница бородатой бабушки умолчала ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:33

Чувак, так ти ж член парламентської більшості, у вас вся повнота влади!!! Руйнуйте монополії, а шмарклі пускайте,
taras_ruschak
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