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Герус пояснив, чому в Україні вартість вугілля вдвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:32
"Атомки закрыть, ВЭС и ТЭС пусть работают на полную мощность на качественном украинском угле". - Такой сон снится каждую ночь одному гражданину Украины.
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