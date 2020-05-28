RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін назвав умови, на яких
Україна взяла кредит МВФ

Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:08

Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Середня відсоткова ставка для України за кредитами Міжнародного валютного фонду (МВФ) на сьогодні складає близько 2,5%.

Дивися повний текст Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88495
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:08

Для того чтобы нам дали 5 ярдов, правительству, типа по требованию МВФ, нужно содрать со своего народа шкуру на 20 ярдов. Иначе розбийнык нападэ.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 15.02.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: graber1993rsgt і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Леруа Мерлен Україна» відкриває перший гіпермаркет в...
R2 » П'ят 29 тра, 2020 00:16
2 350
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 10:23
_hunter
Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після...
R2 » Чет 28 тра, 2020 16:26
2 316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 19:30
freeze
Україна домовляється з американською компанією про...
R2 » Сер 27 тра, 2020 18:06
5 490
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 18:08
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86336)
29.05.2020 15:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.