Середня відсоткова ставка для України за кредитами Міжнародного валютного фонду (МВФ) на сьогодні складає близько 2,5%.
Дивися повний текст Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:08
Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін назвав умови, на яких Україна взяла кредит МВФ.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:08
Для того чтобы нам дали 5 ярдов, правительству, типа по требованию МВФ, нужно содрать со своего народа шкуру на 20 ярдов. Иначе розбийнык нападэ.
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