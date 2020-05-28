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Державний Укргазбанк видав перший в Україні доступний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:26
Пропонуємо до обговорення:
Першим в Україні стартапом, який отримав «Доступний кредит 5-7-9%» на свій бізнес став підприємець із Хмельницького. Укргазбанк видав йому кредит в 1,3 млн грн під 7% річних на еко-стартап - виробництво розпалювача вогню з волокон деревної вовни.
Дивися повний текст Державний Укргазбанк видав перший в Україні доступний кредит для стартапу
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:26
Браво! Спирт который будет получше , это же не экологично)
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straponesa
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