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Показник введення в
експлуатацію готових квартир...

Показник введення в експлуатацію готових квартир...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:45

Показник введення в експлуатацію готових квартир...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Показник введення в експлуатацію готових квартир скоротився на 22% - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:45

А ещё у нас самые маленькие зарплаты в Европе.
А цена на жилье и его содержание соревнуется с многими странами ЕС
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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