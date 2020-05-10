Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Показник введення в експлуатацію готових квартир скоротився на 22% - Держстат.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:45
Показник введення в експлуатацію готових квартир...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Показник введення в експлуатацію готових квартир скоротився на 22% - Держстат.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:45
А ещё у нас самые маленькие зарплаты в Европе.
А цена на жилье и его содержание соревнуется с многими странами ЕС
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