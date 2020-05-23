У Київському метрополітені з понеділка, 1 червня, будуть вводити обмеження на вхід, щоб пасажири могли дотримуватися дистанції в підземці.
Дивися повний текст У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:22
У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід
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Дивися повний текст У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід.
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