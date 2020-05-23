RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У метро Києва з 1 червня
вводитимуть обмеження на вхід

У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:22

У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід

Пропонуємо до обговорення:
У Київському метрополітені з понеділка, 1 червня, будуть вводити обмеження на вхід, щоб пасажири могли дотримуватися дистанції в підземці.

Дивися повний текст У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:23

Ну буде натовп перед дверима. І як це допоможе?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:44

А кто будет регулировать пассажиропоток ? На пероне одно кол-во, в подъезжающем составе уже переполнение....и ?
А возле входа в метро как уже говорили будет толпа стоять.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 26.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:07

Перед тем как открывать метро и общественный транспорт нужно было комплексно пересмотреть графики работы предприятий и учреждений, зачем все эти комиссии по транспорту и инфраструктуре в городской администрации, куча денег потрачено на изучение пассажиропотоков и прочее, а результата ноль: на дорогах пробки каких город еще не видел, не профессионалов в управлении городским хозяйством, позор.
satmanuaa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:22

Re: У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід

  satmanuaa написав:Перед тем как открывать метро и общественный транспорт нужно было комплексно пересмотреть графики работы предприятий и учреждений

Подавляющее большинство предприятий и учреждений частные, им никто не может диктовать график работ
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27102
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 6465 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міграційна служба послаблює карантинні обмеження з 25 травня
R2 » Вів 26 тра, 2020 09:30
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 09:30
irapeskova75
Сьогодні в Києві відновило роботу метро: нові правила...
R2 » Пон 25 тра, 2020 12:41
1 221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 12:41
sal
Киянам розповіли, кого не пустять в метро після...
R2 » Суб 23 тра, 2020 15:28
5 1150
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 18:22
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.