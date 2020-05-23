У Київському метрополітені з понеділка, 1 червня, будуть вводити обмеження на вхід, щоб пасажири могли дотримуватися дистанції в підземці.
Дивися повний текст У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:22
У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:44
А кто будет регулировать пассажиропоток ? На пероне одно кол-во, в подъезжающем составе уже переполнение....и ?
А возле входа в метро как уже говорили будет толпа стоять.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:07
Перед тем как открывать метро и общественный транспорт нужно было комплексно пересмотреть графики работы предприятий и учреждений, зачем все эти комиссии по транспорту и инфраструктуре в городской администрации, куча денег потрачено на изучение пассажиропотоков и прочее, а результата ноль: на дорогах пробки каких город еще не видел, не профессионалов в управлении городским хозяйством, позор.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:22
Re: У метро Києва з 1 червня вводитимуть обмеження на вхід
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