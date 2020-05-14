Реальна рентабельність дорожнього будівництва не перевищує 10%.
Дивися повний текст Очільник Укравтодору назвав рентабельність автодорожнього бізнесу.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:53
Очільник Укравтодору назвав рентабельність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Очільник Укравтодору назвав рентабельність автодорожнього бізнесу.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:53
Хаха. 50% только откат. Этому ган...у дай хоть триллион долл все равно дорог не будет
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