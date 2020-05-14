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Очільник Укравтодору
назвав рентабельність...

Очільник Укравтодору назвав рентабельність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:53

Очільник Укравтодору назвав рентабельність...

Пропонуємо до обговорення:
Реальна рентабельність дорожнього будівництва не перевищує 10%.

Дивися повний текст Очільник Укравтодору назвав рентабельність автодорожнього бізнесу.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:53

Хаха. 50% только откат. Этому ган...у дай хоть триллион долл все равно дорог не будет
l4567
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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