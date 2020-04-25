Про це свідчать дані його декларації в Єдиному держреєстрі.
Дивися повний текст Прем'єр задекларував 3,4 млн грн доходів.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:00
Прем'єр задекларував 3,4 млн грн доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр задекларував 3,4 млн грн доходів.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:00
який сенс йти на держслужбу з такої з/п? відповідь зрозуміла - мати ще більше
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