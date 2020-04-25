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Прем'єр задекларував
3,4 млн грн доходів

Прем'єр задекларував 3,4 млн грн доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:00

Прем'єр задекларував 3,4 млн грн доходів

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані його декларації в Єдиному держреєстрі.

Дивися повний текст Прем'єр задекларував 3,4 млн грн доходів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:00

який сенс йти на держслужбу з такої з/п? відповідь зрозуміла - мати ще більше
ruslan42212
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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