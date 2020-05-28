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Кабмін розрахував удар коронакризи
по економіці України...

Кабмін розрахував удар коронакризи по економіці України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:27

Кабмін розрахував удар коронакризи по економіці України...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння української економіки в 2020 році може досягти 4-8%, причиною чого послужать карантин і наслідки пандемії коронавірусу.

Дивися повний текст Кабмін розрахував удар коронакризи по економіці України (інфографіка).
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