Падіння української економіки в 2020 році може досягти 4-8%, причиною чого послужать карантин і наслідки пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Кабмін розрахував удар коронакризи по економіці України (інфографіка).
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:27
Кабмін розрахував удар коронакризи по економіці України...
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Дивися повний текст Кабмін розрахував удар коронакризи по економіці України (інфографіка).
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